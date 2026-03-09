El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este lunes a Irán de tomar al mundo "como rehén" con sus ataques e insistió en que Washington avanza en sus objetivos bélicos.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatola Ali Jamenei.

Desde entonces, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contra Israel y contra las monarquías árabes del Golfo, e incluso contra Azerbaiyán y Chipre, donde hay bases o fuerzas estadounidenses.

"Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo Rubio en un acto en el Departamento de Estado.

"Están atacando a países vecinos, su infraestructura energética, su población civil", acusó Rubio.

"El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo", añadió.

Rubio hablaba en un acto en honor a estadounidenses detenidos injustamente y a rehenes. Lo acompañaban familiares de Robert Levinson, un exagente del FBI que desapareció en 2007 en la isla iraní de Kish.

Estados Unidos concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte.

Levinson estaba oficialmente en una misión para investigar la falsificación de cigarrillos, aunque The Washington Post informó en 2013 que había estado trabajando con la CIA y que había emprendido una misión no autorizada para recabar inteligencia.

Su caso es "un recordatorio particular de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando en Teherán", dijo Rubio.