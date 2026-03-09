Más Información

Sheinbaum analiza medidas para evitar alza en gasolina ante volatilidad del petróleo; todavía hay gasolina que se importa, aclaró

El mapa estratégico de “El Mencho”; buscaba apoderarse de corredor de precursores

Inflación rebasa el 4% en febrero por verduras y cigarros: Inegi; aún no refleja impacto de la guerra

Empresario de la fiesta de XV años es cercano a Pemex; tiene al menos dos contratos por más de 4 mil mdp

Clásico Mundial: Horario y canales para ver EN VIVO México vs Estados Unidos HOY lunes 9 de marzo

En marcha del 8M, Ivanna de 9 años exige sentencia para su violador; “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, exigen

Marcha del 8M 2026 en CDMX reúne a 120 mil mujeres; Brugada reporta saldo blanco

Marcha del 8M, en consignas y carteles; “estar viva no debería ser un logro”, expresan las asistentes

UNAM condena bloqueo de EU contra el gobierno de Cuba; llama a respetar la autodeterminación de los pueblos

Camiones estacionados, al asedio de los ladrones

Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

Mujer intenta prender fuego a policías en marcha por el 8M en Campeche; la ligan con grupos delictivos

El secretario de Estado de Estados Unidos, , acusó este lunes a Irán de tomar al mundo "como rehén" con sus ataques e insistió en que Washington avanza en sus objetivos bélicos.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y mataron al líder supremo de la república islámica, el ayatola .

Desde entonces, Irán ha lanzado oleadas de misiles y drones contray contra las monarquías árabes del Golfo, e incluso contra Azerbaiyán y Chipre, donde hay bases o fuerzas estadounidenses.

"Creo que todos estamos viendo ahora mismo la amenaza que este régimen clerical representa para la región y para el mundo. Están tratando de mantener al mundo como rehén", dijo Rubio en un acto en el Departamento de Estado.

"Están atacando a países vecinos, su , su población civil", acusó Rubio.

"El objetivo de esta misión es destruir su capacidad de seguir haciendo eso, y estamos bien encaminados para lograrlo", añadió.

Rubio hablaba en un acto en honor a estadounidenses detenidos injustamente y a rehenes. Lo acompañaban familiares de Robert Levinson, un exagente del que desapareció en 2007 en la isla iraní de Kish.

concluyó en 2020 que el gobierno iraní estuvo implicado en su presunta muerte.

Levinson estaba oficialmente en una misión para investigar la falsificación de cigarrillos, aunque The Washington Post informó en 2013 que había estado trabajando con la y que había emprendido una misión no autorizada para recabar inteligencia.

Su caso es "un recordatorio particular de la naturaleza del régimen con el que estamos lidiando en ", dijo Rubio.

