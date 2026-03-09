Después de la muerte del ayatola Ali Jamenei, después de un ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, las tensiones políticas y militares han aumentado significativamente.

El ataque comenzó el pasado 28 de febrero y se había mantenido en bases militares, sin embargo, el día de ayer el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) alertó de que las zonas residenciales podrían convertirse en "objetivos militares legítimos".

Mundo 07:37 AM Macron: "Está en marcha misión defensiva para abrir progresivamente estrecho de Ormuz" El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.



Mundo 07:36 AM La OTAN abate en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán Sistemas de defensa de la OTAN interceptaron en el espacio aéreo turco un misil balístico disparado desde Irán, en el segundo incidente de este tipo en cinco días, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Medios de defensa aérea y antimisiles de la OTAN en el Mediterráneo oriental neutralizaron un misil balístico lanzado desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco", señaló el ministerio en un comunicado.

Algunos fragmentos cayeron en una zona despoblada de la provincia meridional de Gaziantep, sin causar heridos, añadió la fuente.





Mundo 07:36 AM El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán La guerra en Medio Oriente disparó los precios del petróleo este lunes después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder de Irán en sucesión de su padre, abatido en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.

A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, la república islámica ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses e intereses económicos en la región.





Mundo 07:35 AM El parlamento libanés amplía su mandato por 2 años debido a la guerra en Medio Oriente El parlamento libanés extendió su mandato por dos años el lunes debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y a que Israel intensifica sus ataques contra Líbano.

La agencia estatal de noticias del país dijo que 76 legisladores votaron a favor, 41 votaron en contra y cuatro se abstuvieron. El bloque de 13 miembros de Hezbolá en el parlamento votó a favor de la extensión.

El lunes, el ejército israelí dijo que estaba atacando el brazo financiero de Hezbolá, al-Qard Al-Hasan, mientras sus fuerzas terrestres en el sur de Líbano realizaban “incursiones focalizadas” contra lo que calificó como la infraestructura del grupo.





Mundo 07:34 AM Ejército israelí: menos misiles iraníes, pero persisten ataques con bombas de racimo El Ejército israelí informó de que las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo, según afirmó este lunes uno de sus portavoces, Nadav Shoshani.

"Es una estimación, pero hemos observado una reducción de muchas docenas (de olas de misiles disparadas desde Irán) a muy pocas docenas diarias", afirmó el portavoz en una rueda de prensa.





Mundo 07:33 AM Putin ofrece su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní El presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció este lunes su "indefectible apoyo" al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense.

"Me gustaría reafirmar nuestro indefectible apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable" de la república islámica.

"En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación", añadió Putin.





