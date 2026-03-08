Mojtaba Jamenei fue elegido como el guía supremo iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei, muerto el primer día del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, anunció el domingo la Asamblea de Expertos del país islámico.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indica el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Desde hace tiempo se le había considerado un contendiente, incluso antes de que su padre muriera en un ataque israelí al inicio de la guerra, y a pesar de nunca haber sido elegido o designado para un cargo gubernamental.

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán responde al líder supremo, y ahora el Jamenei más joven tendrá la voz central en la estrategia de guerra.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad (este), Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo.

Cuando le impuso sanciones en 2019, el Tesoro de Estados Unidos había indicado que Mojtaba Jamenei "representaba al guía supremo oficialmente, aunque nunca fue elegido ni nombrado para un cargo gubernamental, aparte de sus funciones en la oficina de su padre".

Alí Jamenei "delegó parte de sus responsabilidades de liderazgo a su hijo", quien trabajó "en estrecha colaboración" con unidades de los Guardianes de la Revolución "para avanzar las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos internos", añadía el Tesoro estadounidense.

Opositores lo responsabilizan de desempeñar un papel en la violenta represión tras la reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadineyad en 2009, que provocó un amplio movimiento de protesta.

Según una investigación de Bloomberg, Mojtaba Jamenei se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

En el ámbito religioso estudió teología en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán, donde también impartió clases.

Alcanzó el rango de hoyatoleslam, título otorgado a clérigos de rango intermedio, inferior al de ayatolá que ostentaban su padre y Ruholá Jomeini.

Su esposa, Zahra Hadad Adel, hija de un expresidente del Parlamento, también pereció en los ataques israeloestadounidenses que provocaron la muerte del guía supremo y de su esposa, según las autoridades iraníes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió el miércoles que cualquier sucesor de Alí Jamenei se convertiría "en un objetivo".

Próximo líder de Irán no "durará mucho" sin su aprobación: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho".

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Jamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

Guardia Revolucionaria jura obediencia

La Guardia Revolucionaria ya expresó su obediencia a Mojtaba Jamenei y la Asamblea de Expertos llamó al pueblo iraní a respaldar al nuevo liderazgo.

En una declaración, la Asamblea instó a los iraníes —en particular a los eruditos, académicos y élites nacionales— a jurar lealtad al nuevo liderazgo y mantener la unidad en torno al principio de Velayat-e Faqih, el sistema de tutela del jurista islámico que constituye la base de la estructura política de Irán.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

