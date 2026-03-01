Más Información

El asesinato del ayatola , líder supremo iraní, abre el proceso de en el país persa.

De acuerdo con la Constitución iraní, es el Consejo de Expertos, un cuerpo compuesto por 88 clérigos, el encargado de supervisar y seleccionar al sucesor del ayatola.

Mientras este Consejo se reúne y define al nuevo líder supremo, un consejo temporal (Consejo de Liderazgo) asume, de manera provisional, las responsabilidades del liderazgo para evitar un vacío de poder.

El presidente iraní, , anunció este domingo que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, el Consejo de Liderazgo, conformado por él, así como por el jefe del Poder Judicial, Golam Hosein Mohseni Eyei, y Alireza Arafi, miembro del poderoso Consejo de Guardianes, ha iniciado ya su labor.

De todos ellos, Pezeshkian es considerado el más “moderado”.

Mohseni es un del ala más radical y ultraconservadora en Irán y se considera que ha tenido un papel clave en la represión de las protestas contra el régimen.

Arafi es un clérigo que era muy cercano a Jamenei y dirige la red de seminarios islámicos de Irán.

El presidente estadounidense, , y el primer ministro israelí, , han llamado a los iraníes a aprovechar la ofensiva y la muerte de Jamenei para tomar el poder. Sin embargo, expertos advierten que la desaparición de Jamenei no garantiza la implementación de un sistema democrático.

“El mayor error ahora sería buscar un cambio de régimen en por medios militares porque eso conduciría al caos”, advirtió recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron, en la cumbre del G7 en Canadá.

¿Quién podría sustituir a Jamenei como ayatola?

Dentro del liderazgo iraní, hay algunos nombres que han resonado y que podrían sustituir a Jamenei. Estos son algunos de ellos

Mojtaba Jamenei

De 56 años, es el segundo hijo de Jamenei. Tiene una influencia significativa y fuertes vínculos con la (IRGC) iraní, así como con su brazo paramilitar, los Basij.

Sin embargo, la sucesión padre-hijo a hijo es mal vista en el establishment clerical musulmán chiíta. Otro obstáculo es que Mojtaba no es un clérigo de alto rango y no tiene ningún cargo oficial en el régimen.

Aun así, dada la magnitud del golpe que Estados Unidos e Israel dieron al asesinar a Jamenei y otros líderes del régimen, la elección de Mojtaba no se puede descartar.

Alireza Arafi

De 67 años, es un clérigo consolidado y confidente de .

Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de la Asamblea de Expertos y ha sido miembro del poderoso Consejo de Guardianes, que revisa a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento.

Al mismo tiempo, dirige el sistema de seminarios de Irán. Tiene en contra que no es un peso pesado de la política y tampoco tiene vínculos estrechos con las fuerzas de seguridad.

Mohammad Mehdi Mirbagheri

De aproximadamente 60 años, es un clérigo de línea dura y miembro de la Asamblea de Expertos que representa al ala más conservadora del establishment clerical.

El portal activista IranWire describe a Mehdi como un firme opositor a Occidente que considera como “inevitable” el conflicto entre “fieles e infieles”.

Actualmente dirige la Academia de Ciencias Islámicas en la ciudad de Qom, al norte del país.

Hassan Jomeini

De unos 50 años, es nieto del fundador de la, el ayatola Ruhollah Jomeini, lo que lo coloca en muy alta estima dentro del régimen religioso.

Es el custodio del mausoleo de Jomeini, pero no ha ocupado ningún cargo público y parece tener poca influencia en el aparato de seguridad del país o en la élite gobernante. Hasta donde se sabe, es menos radical que muchos de sus compañeros.

Una investigación de Bloomberg reveló recientemente que Mojtaba posee una urbanización de casas lujosas en Londres a través de una red de empresas pantalla y propiedades a nombre de funcionarios afines

Hashem Hosseini Bushehri

De aproximadamente 60 años, es un clérigo de alto rango y está estrechamente vinculado con las instituciones que gestionan la sucesión, en particular el Consejo de Expertos, donde ocupa el cargo de vicepresidente primero.

Bushehri es considerado cercano a Jamenei, pero tiene un perfil bajo a nivel nacional y no se le conoce por tener vínculos fuertes con la Guardia Revolucionaria.

Ali Larijani

De 67 años, es el representante de Jamenei en el Consejo de Seguridad Nacional iraní. Aunque es hijo de una familia de clérigos importantes, él mismo no es un ayatola, lo que le impediría suceder a Jamenei.

Sin embargo, es muy cercano a la , de la que fue comandante, y a los servicios de inteligencia. Su poder rivaliza incluso con el del presidente Pezeshkian, por lo que su influencia en cualquier decisión sobre el sucesor de Jamenei será muy grande.

Se le considera “cerebro” de la represión de las protestas en enero pasado y se cree que Jamenei le encargó la elaboración de un plan para garantizar la estabilidad en caso de un ataque estadounidense.

