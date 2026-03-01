EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque militar en conjunto contra Irán, principalmente a su capital Teherán tras lo cual el país musulmán respondió con una serie de ataques con misiles.

Durante los ataques, se confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, así como la de su hija y nieto a través de medios nacionales. El gobierno declaró 40 días de luto en su honor y prometió que un "castigo severo" a su asesinos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su meta es acabar con el régimen de los ayatola.

Mundo 10:47 PM Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases militares de Estados Unidos Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases estadounidenses. Fuertes explosiones se escucharon en la base de Erbil, en Irak, que alberga a tropas estadounidenses. Las alarmas suenan también en el centro de Israel. En Dubái, por segundo día consecutivo resuenan explosiones.



Mundo 10:51 PM EU e Israel atacaron Irán cuando Alí Jamenei estaba en su palacio: The Wall Street Journal De acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, Israel y Estados Unidos aprovecharon una oportunidad única para atacar al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a sus principales asesores cuando estaban reunidos en su palacio.

El informe afirma que las autoridades de inteligencia identificaron tres reuniones de este tipo, lo que llevó a un ataque inusual a plena luz del día.

El informe afirma que se lanzaron 30 bombas sobre el complejo. Irán confirmó la muerte del ayatola Jamenei.



Mundo 11:23 PM Se registran nuevas explosiones en Bahréin y Qatar Periodistas de la AFP oyeron nuevas explosiones en Manama y Doha, capitales de Bahréin y Qatar, respectivamente.

Entre los objetivos de la nueva ofensiva iraní se encuentran veintisiete bases estadounidenses en la región, así como el cuartel general del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv, informó la televisión estatal de la república islámica.



Mundo 11:32 PM Donald Trump amenaza a Irán con una fuerza "como no se ha visto antes" El presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza a Irán con golpearlos con una fuerza "como no se ha visto antes", luego de que la Guardia Revolucionaria dijera que vengará la muerte del ayatola Ali Jamenei. "Irán acaba de declarar que van a golpear muy duro hoy (domingo), más duro de lo que jamás han golpeado antes. ¡SIN EMBARGO, MÁS VALE QUE NO HAGAN ESO, PORQUE SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA QUE NUNCA SE HA VISTO ANTES!", publicó en su red, Truth Social.



