Ayatola Jamenei, represor y líder supremo de Irán durante casi 37 años; muere tras bombardeos de EU e Israel

VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

EN VIVO: EU e Israel matan a ayotola Jamenei; Irán amenaza con ofensivas, sigue aquí el minuto a minuto

“Faltó sensatez”, dice Arquidiócesis de Guadalajara por cartas del “Padre Lolo" enviadas a EU en favor del “Menchito”; es asunto pastoral, dice

Shakira en el Zócalo: Fans confían en seguridad de la CDMX; joven narra cancelación de concierto de Kali Uchis en Jalisco

Por concierto de Shakira, anuncian Ley Seca en zona del Zócalo de la CDMX

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

México ofrece protección consular a connacionales en Medio Oriente; aquí la lista de países que cerraron espacio aéreo

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

¡Comienza la cuenta regresiva para mover las caderas! Fans de Shakira acampan en inmediaciones del Zócalo; buscan asegurar su lugar

Expresidente municipal de Ixtaczoquitlán, Veracruz, sufre ataque armado; morenista logra sobrevivir

Al menos 200 personas murieron y decenas resultaron heridas tras los bombardeos registrados la madrugada de este sábado en distintos puntos de y otras ciudades iraníes, informaron medios estatales.

Equipos de rescate y ambulancias fueron desplegados en múltiples puntos, en medio de cortes de electricidad y restricciones de movilidad.

Habitantes de Teherán vivieron momentos de pánico tras un de la coalición que provocó explosiones secundarias en distintos sectores de la capital, obligando a desalojos preventivos y a la suspensión temporal de actividades en zonas cercanas.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia una primera detonación seguida de estallidos adicionales que iluminan el cielo nocturno.

Autoridades locales comenzaron a evaluar daños en infraestructura pública y privada tras los bombardeos lanzados por e Israel, con reportes de edificios parcialmente colapsados y vialidades afectadas en varios distritos.

A través de imágenes y grabaciones compartidas en plataformas digitales se observan trabajos de inspección de las zonas afectadas.

En la ciudad de Minab, un bombardeo impactó una escuela primaria para niñas, donde medios iraníes reportaron 40 fallecidos y 48 estudiantes lesionadas mientras continúan las labores de rescate y recuperación en la zona.

