VIDEOS: Bombardeos de EU e Israel arrasan capital de Irán; reportan edificios colapsados y zonas reducidas a escombros

Al menos 200 personas murieron y decenas resultaron heridas tras los bombardeos registrados la madrugada de este sábado en distintos puntos de Teherán y otras ciudades iraníes, informaron medios estatales.
Equipos de rescate y ambulancias fueron desplegados en múltiples puntos, en medio de cortes de electricidad y restricciones de movilidad.
Habitantes de Teherán vivieron momentos de pánico tras un ataque aéreo de la coalición que provocó explosiones secundarias en distintos sectores de la capital, obligando a desalojos preventivos y a la suspensión temporal de actividades en zonas cercanas.
En videos difundidos en redes sociales se aprecia una primera detonación seguida de estallidos adicionales que iluminan el cielo nocturno.
Autoridades locales comenzaron a evaluar daños en infraestructura pública y privada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel, con reportes de edificios parcialmente colapsados y vialidades afectadas en varios distritos.
A través de imágenes y grabaciones compartidas en plataformas digitales se observan trabajos de inspección de las zonas afectadas.
En la ciudad de Minab, un bombardeo impactó una escuela primaria para niñas, donde medios iraníes reportaron 40 fallecidos y 48 estudiantes lesionadas mientras continúan las labores de rescate y recuperación en la zona.
