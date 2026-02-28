Más Información

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de EU e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Suman 13 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 10 de las víctimas iban de excursión

Investigan a otra funeraria relacionada con caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman ocho establecimientos

Los de Irán afirmaron que el , vital para el transporte mundial, no es seguro debido a los ataques de Israel y de Estados Unidos y que fue cerrado a los barcos este sábado, informaron medios locales.

"Los Guardianes de la Revolución advirtieron a varios barcos de la inseguridad en torno al estrecho debido a la agresión militar de Estados Unidos e Israel y a la respuesta de Irán, y que no es seguro pasar por el estrecho en este momento", indicó la agencia de prensa Tasnim.

"Con el cese del paso de los barcos y petroleros por el estrecho de Ormuz, el estrecho quedó de facto cerrado", agregó.

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, Aspides, confirmó a la AFP esta información. Según el teniente coronel Sócrates Ravanos, los buques recibieron mensajes de radio de alta frecuencia en los que el ejército ideológico de Irán afirma que "ningún barco tiene permitido pasar por el estrecho de Ormuz".

