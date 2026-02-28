Más Información
FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", líder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo
EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
EU ataca Irán: Tres escenarios para la República Islámica tras bombardeos: ¿intervención extranjera, cambio de régimen o conflicto interno?
"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers
SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de EU e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros
Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas
Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos
Suman 13 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 10 de las víctimas iban de excursión
Teherán. La Media Luna Roja de Irán dijo el sábado por la noche que había registrado al menos 201 muertos y 747 heridos en los ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.
De las 31 provincias del país, "24 resultaron afectadas y la Media Luna Roja está en estado de alerta", afirmó la organización en un comunicado publicado por la agencia Isna.
Es el primer balance global del ataque lanzado este sábado por la mañana que han ofrecido los medios oficiales de Irán.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]