Más Información

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas; autoridades buscaban a "El Geras"

Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas; autoridades buscaban a "El Geras"

Suman 11 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 8 de las víctimas iban de excursión

Suman 11 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 8 de las víctimas iban de excursión

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó en las redes sociales que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, está muerto y afirmó que su fallecimiento es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

La muerte ocurrió después de un bombardeo aéreo conjunto estadounidense e israelí que tuvo como objetivo instalaciones militares y gubernamentales iraníes.

Trump en su publicación llamó a Khamenei “una de las personas más malvadas de la historia”.

Trump dijo que Khamenei “no pudo evadir nuestros sistemas de inteligencia y de seguimiento altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que fueron asesinados junto con él, pudieran hacer”.

l presidente Donald Trump dijo este sábado que la administración cree que los informes que indican que el líder supremo de , el ayatola Ali Khamenei, murió en los ataques contra el país "son una historia correcta".

En una llamada telefónica con NBC News, dijo que Khamenei ha "matado a mucha gente" y ha "destruido un país". Trump dijo: "He hablado con mucha gente de fuera y estamos seguros, sentimos, sentimos que esa es una historia correcta".

"La mayoría de las personas que toman todas las decisiones ya no están", dijo el mandatario estadounidense, quien afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país.

Lee también

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito".

Ali Khameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Netanyahu afirma que Ali Khamenei murió en ataques de EU e Israel a Irán

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que "hay muchos indicios" de que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró Netanyahu.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

beca rita cetina 2026 cuando abre el registro para primaria cuanto paga y como sacar la curp certificada. Foto: Especial / Becas Benito

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo abre el registro para primaria, cuánto paga y cómo sacar la CURP certificada?

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados. Foto: Especial INAPAM

Licencia permanente con 50% de descuento: requisitos para adultos mayores, pensionados y jubilados

Visa americana. Foto: iStock

Estas 5 ciudades están dando citas de visa americana MUCHÍSIMO más rápido en 2026

Foto: iStock/ Patricia Elaine Thomas

Ocho destinos de California para visitar en familia y pasar unas vacaciones increíbles

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar? Fecha y hora exacta en México. Foto: iStock/Ramón Suárez Guerrero

Luna de sangre marzo 2026. ¿Cuándo habrá eclipse lunar total? Fecha y hora exacta en México