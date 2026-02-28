Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó en las redes sociales que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, está muerto y afirmó que su fallecimiento es “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

La muerte ocurrió después de un bombardeo aéreo conjunto estadounidense e israelí que tuvo como objetivo instalaciones militares y gubernamentales iraníes.

Trump en su publicación llamó a Khamenei “una de las personas más malvadas de la historia”.

Trump dijo que Khamenei “no pudo evadir nuestros sistemas de inteligencia y de seguimiento altamente sofisticados y, trabajando en estrecha colaboración con Israel, no hubo nada que él, o los otros líderes que fueron asesinados junto con él, pudieran hacer”.

l presidente Donald Trump dijo este sábado que la administración cree que los informes que indican que el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, murió en los ataques contra el país "son una historia correcta".

En una llamada telefónica con NBC News, dijo que Khamenei ha "matado a mucha gente" y ha "destruido un país". Trump dijo: "He hablado con mucha gente de fuera y estamos seguros, sentimos, sentimos que esa es una historia correcta".

"La mayoría de las personas que toman todas las decisiones ya no están", dijo el mandatario estadounidense, quien afirmó que también habría muerto buena parte de los líderes del país.

En la misma entrevista, el líder estadounidense calificó la operación de "éxito".

Ali Khameneí, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

Netanyahu afirma que Ali Khamenei murió en ataques de EU e Israel a Irán

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que "hay muchos indicios" de que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró Netanyahu.

