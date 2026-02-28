Más Información
Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que baraja varias "vías de salida" para el ataque conjunto con Israel contra Irán y planteó que puede "tomar el control de todo" o retirarse "en dos o tres días".
"Puedo prolongarlo y tomar el control de todo, o terminarlo en dos o tres días y decirles a los iraníes: 'Nos vemos de nuevo en unos años si comienzan a reconstruir (sus programas nucleares y de misiles)'", aseguró Trump en una entrevista telefónica con Axios.
El mandatario estadounidense demostró así no estar cerrado a una sola vía con la que poner fin a la operación Furia Épica, como bautizó el Pentágono al operativo conjunto contra objetivos iraníes que inició este sábado.
"En cualquier caso, les llevará varios años recuperarse de este ataque", vaticinó.
Preguntado por la motivación del operativo, Trump apuntó que la primera razón fue el resultado de las negociaciones nucleares que se llevaron a cabo esta semana en Ginebra.
"Los iraníes se acercaron y luego se retiraron, se acercaron y luego se retiraron. De ello deduje que realmente no quieren un acuerdo", afirmó en relación al pacto nuclear que su gobierno negociaba con Teherán.
Y la segunda, dijo, fue el comportamiento del régimen iraní en los últimos años.
"Vi que cada mes hacían algo malo, volaban algo por los aires o mataban a alguien", explicó tras confesar que pidió a su equipo que recopilasen todos los ataques relacionados con Irán en los últimos 25 años.
Trump, que está siguiendo la operación desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, afirmó al anunciar el inicio de los ataques que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.
Irán, por su parte, respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.
Según el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, hay "indicios" de que el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khameneí, puede haber muerto en uno de los bombardeos.
