El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que "hay muchos indicios" de que el líder supremo de Irán, Alí Khamenei murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Khamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no está vivo", declaró Netanyahu.

Netanyahu señaló que Israel ha eliminado a comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, altos cargos del régimen iraní y altos cargos del programa nuclear, y dijo que en los próximos días "atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista".

Afirmó que Israel creará las condiciones para que el pueblo iraní "se libere de las cadenas de la dictadura".

Reuters, citando a un alto funcionario israelí, informó que se ha encontrado el cuerpo de Jamenei.

Axios, citando una fuente, afirma que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha informado a funcionarios estadounidenses de que Jamenei murió en el ataque contra su complejo en Teherán.

Varios medios israelíes, entre ellos News 12 y Times of Israel, citan a funcionarios israelíes que también afirman que el líder supremo ha fallecido.

También indican que tanto Netanyahu como Trump han visto ya la foto del cadáver de Jamenei.

Netanyahu advirtió que la operación contra Irán "continuará mientras sea necesario".

El primer ministro agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por su "liderazgo histórico".

Netanyahu también mandó un mensaje a los iraníes. "No pierdan esta oportunidad", les dijo. "Es una oportunidad única en una generación".

"Pronto llegará su momento", afirma, "el momento en el que deberán salir a las calles en masa, salir a las calles para completar la tarea de derrocar al régimen de terror que amarga sus vidas".

En inglés, Netanyahu añadió que "la ayuda ha llegado".

Iraníes caminan junto a una imagen del ayatola Ali Khamenei sobre una bandera iraní, en la plaza Valiasr de Teherán. Foto: EFE

Portavoz iraní dice no estar en condiciones de confirmar si Khameneí está vivo

Un portavoz del gobierno iraní dijo este sábado a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el líder supremo de Irán Ali Khameneí sigue con vida, ni su paradero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Khameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero.

"No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".

Khameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.

