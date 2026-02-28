El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que "no hay reporte de víctimas estadounidenses", tras la operación militar en Irán.

En una declaración, el Comando Norte señaló que fuerzas de Estados Unidos y aliadas comenzaron a atacar Irán a la 1:16 horas locales "para desmantelar el aparato de seguridad" iraní, al que calificó de "amenaza inminente".

Señaló que entre los blancos estuvieron el comando de la Guardia Revolucionaria iraní, capacidades de defensa, sitios de lanzamiento de misiles y drones, así como bases aéreas militares.

"Tras la oleada inicial de ataques de Estados Unidos y sus aliados, las fuerzas del CENTCOM defendieron con éxito el territorio frente a cientos de ataques con misiles y drones iraníes. No se han registrado víctimas ni heridos en combate por parte de Estados Unidos. Los daños sufridos por las instalaciones estadounidenses han sido mínimos y no han afectado a las operaciones".

De acuerdo con la declaración, "las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CENTCOM empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo coste y de un solo uso".

El Comando subrayó qué la Operación Furia Épica "supone la mayor concentración regional de potencia militar estadounidense en una generación" .

mcc