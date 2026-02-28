Más Información

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Ataques de EU e Israel a Irán dejan más de 200 muertos; reportan al menos 747 heridos

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de EU e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Suman 13 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 10 de las víctimas iban de excursión

Investigan a otra funeraria relacionada con caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez; suman ocho establecimientos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que "no hay reporte de víctimas estadounidenses", tras la operación militar en .

En una declaración, el Comando Norte señaló que fuerzas de Estados Unidos y aliadas comenzaron a atacar Irán a la 1:16 horas locales "para desmantelar el aparato de seguridad" iraní, al que calificó de "amenaza inminente".

Señaló que entre los blancos estuvieron el comando de la , capacidades de defensa, sitios de lanzamiento de misiles y drones, así como bases aéreas militares.

"Tras la oleada inicial de ataques de Estados Unidos y sus aliados, las fuerzas del CENTCOM defendieron con éxito el territorio frente a cientos de ataques con misiles y drones iraníes. No se han registrado víctimas ni heridos en combate por parte de Estados Unidos. Los daños sufridos por las instalaciones estadounidenses han sido mínimos y no han afectado a las operaciones".

De acuerdo con la declaración, "las primeras horas de la operación incluyeron municiones de precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar. Además, la Fuerza Operativa Scorpion Strike del CENTCOM empleó por primera vez en combate drones de ataque de bajo coste y de un solo uso".

El Comando subrayó qué la Operación Furia Épica "supone la mayor concentración regional de potencia militar estadounidense en una generación" .

