EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
Israel dice que lleva a cabo una operación "decisiva y sin precedentes" contra Irán; busca "desmantelar capacidades del régimen"
"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers
Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas
SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros
Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos
Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco
PVEM se deslinda de Pedro Segura Valladares tras amenazas a Loret; "no es ni ha sido militante del Partido Verde", asegura
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"
Los ataques de Israel a Irán forman parte de una operación "sin precedentes" contra la República Islámica, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor israelí.
"Ahora nos enfrentamos a una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní", afirmó el teniente general Eyal Zamir en una intervención por televisión.
En X, la Fuerza Aérea israelí mostró cómo atacó a soldados iraníes que se preparaban a lanzar misiles contra Israel.
