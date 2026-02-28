Israel dice que lleva a cabo una operación "decisiva y sin precedentes" contra Irán; busca "desmantelar capacidades del régimen"

Los ataques de Israel a Irán forman parte de una operación "sin precedentes" contra la República Islámica, dijo este sábado el jefe del Estado Mayor israelí.

"Ahora nos enfrentamos a una operación importante, decisiva y sin precedentes para desmantelar las capacidades del régimen terrorista iraní", afirmó el teniente general Eyal Zamir en una intervención por televisión.

En X, la Fuerza Aérea israelí mostró cómo atacó a soldados iraníes que se preparaban a lanzar misiles contra Israel.

הותקפו חיילים של משטר הטרור האיראני בעודם מחמשים משגרים לשיגור טילים לעבר מדינת ישראל* pic.twitter.com/iiqeIs6g6a — Israeli Air Force (@IAFsite) February 28, 2026

