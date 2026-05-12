La Agencia Central de Inteligencia (CIA), perteneciente al gobierno de Estados Unidos y que brinda datos acerca de otros países con el fin de tomar decisiones de seguridad nacional, ha estado presente en México al menos desde 1934.

Lo anterior, de acuerdo con documentación desclasificada por Archivos Nacionales de Estados Unidos, hecha el 18 de marzo de 2025, relacionados con el asesinato del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

En su momento, EL UNIVERSAL consultó algunos de los más de 80 mil documentos, en los cuales se descubrió que la Agencia Central de Inteligencia comenzó en el aquel entonces Distrito Federal (D.F.), ahora Ciudad de México, y en 1962 diferentes intervenciones de teléfonos de políticos.

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Cárdenas y Siqueiros, espiados

Dicha operación, de nombre LIENVOY, mantenía bajo la lupa a figuras de la izquierda mexicana, organizaciones comunistas y embajadas extranjeras del bloque soviético en el país.

Entre los espiados están el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, quien gobernó de 1934 a 1940, y era calificado por la CIA como "anti-estadounidense", "pro-comunista" y "líder espiritual".

Además, se encontraban el artista David Alfaro Siqueiros (1896-1974), quien entonces dirigía el Partido Comunista Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad, de la cual documentó que mantenía una "extensa actividad de intervención telefónica sobre las fuerzas de la oposición política tanto de derecha como de izquierda".

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Expresidentes, colaboradores de la CIA

Así como la Agencia Central de Inteligencia espiaba, tenía a colaboradores con ciertos funcionarios del gobierno de México, como los exmandatarios federales Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

En un archivo fechado el 12 de julio de 1966 se describe parte de la relación entre ambas partes. "El presidente Díaz Ordaz está personalmente muy molesto por ciertas acciones recientes de algunos soviéticos en México".

Según el columnista del diario estadounidense The Washington Post, Jefferson Morley, Winston Scott era el principal agente en el país, laboraba desde la Embajada de Estados Unidos en México y se hizo amigo de ambos políticos con el fin de obtener datos acerca del movimiento estudiantil de 1968.

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El nombre codificado de la CIA para la red de espias de Scott era LITEMPO, que comenzó en 1960, donde "LI" hacía referencia a México y "TEMPO" a la relación con altos funcionarios mexicanos. Además, los agentes eran identificados con números:

LITEMPO-1: Emilio Bolaños, sobrino de Díaz Ordaz

LITEMPO-2: Gustavo Díaz Ordaz

LITEMPO-4: Fernando Gutiérrez Barrios, de la Dirección Federal de Seguridad

LITEMPO-8: Echeverría Álvarez

CIA con López Obrador y Sheinbaum

En mayo de 2021, el exsubdirector de la Agencia Central de Inteligencia, David S. Cohen, hizo una visita de rutina. Según López Obrador, "fueron muy respetuosos y nosotros hemos decidido escuchar a todos y abrir las puertas a todos los gobiernos, a la diplomacia internacional, a todas las agencias, en el caso especial de Estados Unidos al FBI, a la CIA, a la DEA".

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