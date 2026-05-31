La victoria de la Selección Mexicana ante Australia (1-0) en el Rose Bowl de Pasadena sirvió mucho más que para estirar la racha de partidos sin conocer la derrota. Javier Aguirre resolvió sus dudas y no solo definió la lista de 26 convocados para el Mundial de 2026, también ya tiene en mente el 11 titular que jugará contra Sudáfrica.

“Con Serbia lo que veamos será lo más parecido a la última semana de preparación para el partido con Sudáfrica, se consiguió parcialmente el objetivo porque nos quedaron algunos en el tintero pero estoy muy claro con los que se van a quedar y los que van a iniciar el 11. Para Serbia ya esperamos tener más minutaje, más adaptación, más entrenamiento y a ver si presentamos un equipo parecido a lo que será el día 11”, declaró el Vasco en conferencia de prensa al terminar el partido.

Este domingo se espera que la Selección Mexicana anuncie de forma oficial a los 26 jugadores que buscarán entregar la mejor participación de México en una Copa del Mundo. Después de varios amistosos y un “desfile” de jugadores, Aguirre aseguró que los mejores futbolistas fueron elegidos.

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“Tengo 20 meses con el equipo, los he ido buscando y a mi juicio y de mi cuerpo técnico es lo mejor que encontramos en una población de 60-70 jugadores. Es verdad que no todos llegan en el mismo momento físico o atlético, pero es verdad que faltan algunos días para ponerlos a tono y tratar de arrancar con el pie derecho el día 11”, mencionó.

El experimentado estratega mexicano evitó revelar si el portero titular será Raúl Rangel o Guillermo Ochoa. De hecho, mencionó que “los 26 que están en la lista final tienen posibilidades reales de jugar, todos son elegibles. Es una selección, no son 11 titulares y 15 suplentes, lo tengo clarísimo y puede jugar cualquiera”.

Ahora, el próximo compromiso del Tri será el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Diez de Toluca ante Serbia. Ese será el último partido amistoso antes del debut frente a Sudáfrica en el estadio Banorte el próximo 11 de junio.

Javier Aguirre pide calma a la afición

Durante la semana, jugadores como Raúl Rangel, Erik Lira y Jorge Sánchez se atrevieron a compartir su deseo de que México pueda ser campeón del mundo.

Aguirre, que dirigirá su tercera Copa del Mundo, optó por una postura más cauta.

“Mi experiencia me dice que hay que ser cautos, no me gusta engañar, digo lo que pienso, pero tenemos que ir partido a partido. No podemos pensar más allá del partido con Sudáfrica, es lo más justo y profesional, lo tenemos muy visto, muy analizado, y nos enfocamos en ese partido. Después habrá seis, siete días para esperar a Corea, ver qué sucede y vamos paso a paso. A la gente no se me ocurre más que agradecerle, hay imágenes del 70 y 86 que te sacan lágrimas, y espero seguir emocionando y sentirme orgulloso de mi país. Espero que este Mundial demos pinceladas de alegría que necesita la gente”, concluyó.

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