El ayuntamiento de Oaxaca de Juárez informó en una circular que funcionarios municipales se han presentado a trabajar en condiciones inconvenientes o bajo los efectos de sustancias alcohólicas.

Por ello, informó que realizará operativos al interior de las diferentes oficinas de la administración municipal para prevenir o detectar que el personal que labora en las distintas áreas, no ingresen bajo los efectos de sustancias tóxicas o alcoholizado, así como evitar el ingreso y presencia de bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas o enervantes o cualquier otra sustancia que altere sus facultades mentales o físicas en el desempeño laboral de los trabajadores.

Lo anterior, apunta en la circular ULAR: SAYF/OM/DCH/023/2026 emitida el pasado 18 de mayo, porque todos los trabajadores deben y tienen la obligación de asistir a sus centros de trabajo sin encontrarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes, ni provocar esas condiciones durante sus jornadas de labores.

Lee también Él es Jesús Corona Damián, el alcalde de Cuautla que gobernó bajo la sombra de la delincuencia organizada; fue capturado en Guerrero

La autoridad municipal reconoce que se han presentado “diversas incidencias” en las que trabajadores se presentan a trabajar en estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

En el documento exhortó a cada jefe inmediato o superior jerárquico, vigilar de manera permanente el buen funcionamiento de cada área a su cargo y de esta forma prevenir conductas que alteren el orden y la disciplina en el centro de trabajo.

Y advirtió que en caso de que algún trabajador incurra en alguna de las causales de rescisión de la relación laboral, será sin responsabilidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez.

Lee también Hallan muerta a influencer Paola Márquez en su departamento en SLP; autoridades investigan

“Es de recalcar, el jefe inmediato o superior jerárquico tiene la obligación de dar aviso por escrito a la Dirección de Capital Humano, toda vez que la omisión constituye una falta administrativa considerada grave.

“Por lo anterior, agradezco se sirvan a hacer extensiva la presente a fin de cumplir con lo dispuesto observando en las disposiciones legales y estatutarias que rigen la relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores, así como parte del compromiso de calidad institucional en mejora de la función pública que venimos desarrollando”, señaló en la circular.