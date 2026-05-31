En el marco del segundo aniversario de que ganó las elecciones de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da un informe en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sigue aquí el minuto por minuto.

Nación 08:44 AM ¿Dónde ver el informe? El informe de “rendición de cuentas” podrá verse en las principales plazas públicas de las 31 entidades federativas restantes, a excepción de Coahuila, debido a la veda electoral. Según Morena, algunas de las plazas son:

Morelos: Plaza General Emiliano Zapata

Puebla: Zócalo

Querétaro: Plaza Fundadores

Tlaxcala: Zócalo Además, Canal 14 y Canal 22 transmitirán este evento.

Nación 08:22 AM Personas seguidoras de la presidenta Claudia Sheinbaum se congregan alrededor del Monumento a la Revolución para la "rendición de cuentas", a dos años del triunfo electoral.

🎥 Así luce el Monumento a la Revolución horas antes del informe a "2 años del triunfo electoral" de Claudia Sheinbaum#VIDEO: Diego Alvarez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/kCBadkpSrQ — El Universal (@El_Universal_Mx) May 31, 2026

Mira aquí la transmisión EN VIVO

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