[Publicidad]
En el marco del segundo aniversario de que ganó las elecciones de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, da un informe en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sigue aquí el minuto por minuto.
Nación 08:44 AM
¿Dónde ver el informe?
El informe de “rendición de cuentas” podrá verse en las principales plazas públicas de las 31 entidades federativas restantes, a excepción de Coahuila, debido a la veda electoral. Según Morena, algunas de las plazas son:
- Morelos: Plaza General Emiliano Zapata
- Puebla: Zócalo
- Querétaro: Plaza Fundadores
- Tlaxcala: Zócalo
Además, Canal 14 y Canal 22 transmitirán este evento.
Nación 08:22 AM
Personas seguidoras de la presidenta Claudia Sheinbaum se congregan alrededor del Monumento a la Revolución para la "rendición de cuentas", a dos años del triunfo electoral.
Mira aquí la transmisión EN VIVO
Detienen a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos; era buscado por vínculos con el crimen organizado
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Nezahualcóyotl baila al ritmo de Panteón Rococó; 120 mil personas llenan Ciudad Jardín
Nación
EN VIVO: Informe de Sheinbaum en el Monumento a la Revolución; sigue aquí el minuto por minuto
Destinos
Así es el nuevo parque con tirolesa y puentes colgantes en CDMX
De última
Quiénes no deben usar el spray de sal de mar en el cabello