Nación | 31-05-26 | 08:22 | Actualizada | 31-05-26 | 08:22 |

En el marco del segundo aniversario de que ganó las elecciones de 2024, la presidenta de México, , da un en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Sigue aquí el minuto por minuto.

Nación 08:44 AM

¿Dónde ver el informe?

El informe de “rendición de cuentas” podrá verse en las principales plazas públicas de las 31 entidades federativas restantes, a excepción de Coahuila, debido a la veda electoral. Según Morena, algunas de las plazas son:

  • Morelos: Plaza General Emiliano Zapata
  • Puebla: Zócalo
  • Querétaro: Plaza Fundadores
  • Tlaxcala: Zócalo

Además, Canal 14 y Canal 22 transmitirán este evento.

Nación 08:22 AM

Personas seguidoras de la presidenta Claudia Sheinbaum se congregan alrededor del Monumento a la Revolución para la "rendición de cuentas", a dos años del triunfo electoral.

Mira aquí la transmisión EN VIVO

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dft/bmc

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