La afición mexicana que radica en Estados Unidos ha encontrado en la Selección Mexicana un nuevo ídolo. Uno que hace meses únicamente emocionaba a los que visten de amarillo, pero ahora, su club de fans se ha expandido.

Álvaro Fidalgo vive su segunda concentración con el Tricolor de Javier Aguirre. Debutó apenas el pasado 27 de marzo en el duelo entre México y Portugal, pero con eso y lo hecho durante cinco años con las Águilas del América, le es suficiente para ganarse el cariño de la afición nacional.

Ser naturalizado divide opiniones; sin embargo, parece que en Fidalgo esa “ley” no se ejerce. Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Raúl Jiménez o Armando González son amados por la afición en Estados Unidos, pero ahora, se sumó otro nombre que también desata caos.

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Afición de la Selección Mexicana respalda a Álvaro Fidalgo en el entrenamiento abierto previo al partido amistoso contra Australia - Foto: Alberto González/ EL UNIVERSAL

Ayer, durante el entrenamiento abierto de la Selección Mexicana en el Rose Bowl, se dejaron ver incontables playeras del América con el dorsal 8 del Maguito; una joven presumió su cartulina con la leyenda “Fidalgo no fui al colegio para venir a verte”, o la madre de dos pequeños que se metió hasta adelante, empujó a quien se puso en su camino sólo para tener una firma de Fidalgo.

Al término de la práctica, los jugadores se acercaron a la tribuna donde había miles de espectadores que pagaron 10 dólares para poder ver a su selección, algunos se llevaron fotos, firmas o pudieron obsequiar pequeños detalles a los jugadores.

Entre el tumulto, los gritos desesperados de “Álvaro”, “Fidalgo” o “Maguito” se mezclaban con la locura generada por el histórico Guillermo Ochoa o la joven promesa Gilberto Mora. Álvaro Fidalgo tiene el respaldo de la afición.

“Muy feliz de estar aquí, de representar a México. Me sentí muy bien en la pasada Fecha FIFA, el grupo me recibió de una manera increíble y Javier y todo su cuerpo técnico… me sentí genial, en casa”, declaró Álvaro Fidalgo en el Media Day que se llevó a cabo el pasado jueves en el Rose Bowl de Pasadena, California.

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