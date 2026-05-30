Australia es la penúltima prueba para Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo a su debut en el Mundial de 2026 el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

Y es aquí, en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde el "Vasco" comenzará a disipar dudas y afianzar su 11 ideal con el que abrirá la Copa del Mundo. Las incógnitas ya son mínimas.

Mañana se dará a conocer la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo y los nombres de César Huerta, Alexis Vega o Luis Chávez, jugadores cuestionados por su estado físico, parecen estar arriba del barco tricolor.

Una vez conocida la convocatoria final, México tendrá una última prueba, frente a la Selección de Serbia, el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

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Javier Aguirre en conferencia de prensa, previo al partido amistoso entre México y Australia - Foto: Alberto González/ EL UNIVERSAL

Posible alineación de México

Ayer la Selección Mexicana tuvo un entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación, en el que se pudo ver un poco más del trabajo de Javier Aguirre y Rafael Márquez.

Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Johan Vásquez son algunos jugadores claves que el "Vasco" quiere ver en este duelo frente a la Selección de Australia.

Portero: Raúl Rangel.

Raúl Rangel. Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gómez, Jesús Gallardo.

Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gómez, Jesús Gallardo. Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez.

Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez. Delanteros: Alexis Vega, Armando González y Roberto Alvarado.

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