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Australia es la penúltima prueba para Javier Aguirre y la Selección Mexicana rumbo a su debut en el Mundial de 2026 el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.
Y es aquí, en el Rose Bowl de Pasadena, California, donde el "Vasco" comenzará a disipar dudas y afianzar su 11 ideal con el que abrirá la Copa del Mundo. Las incógnitas ya son mínimas.
Mañana se dará a conocer la lista final de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo y los nombres de César Huerta, Alexis Vega o Luis Chávez, jugadores cuestionados por su estado físico, parecen estar arriba del barco tricolor.
Una vez conocida la convocatoria final, México tendrá una última prueba, frente a la Selección de Serbia, el jueves 4 de junio en el estadio Nemesio Díez de Toluca.
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Posible alineación de México
Ayer la Selección Mexicana tuvo un entrenamiento abierto al público y a los medios de comunicación, en el que se pudo ver un poco más del trabajo de Javier Aguirre y Rafael Márquez.
Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Johan Vásquez son algunos jugadores claves que el "Vasco" quiere ver en este duelo frente a la Selección de Australia.
- Portero: Raúl Rangel.
- Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Jesús Gómez, Jesús Gallardo.
- Medios: Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez.
- Delanteros: Alexis Vega, Armando González y Roberto Alvarado.
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