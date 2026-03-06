Santiago Baños rompe el silencio sobre el "vestidor roto" del América

La situación en el América comienza a ser crítica. Los malos resultados continúan en el Nido; sin embargo, confían en que sólo "es un mal momento" y saldrán del bache en el que están.

Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, habló previo al encuentro frente a los Gallos Blancos de Querétaro y enfatizó que el grupo está sano sin divisiones como se ha especulado.

"Todos están en el mismo barco. Obviamente, hay ciertos jugadores que podrán estar más contentos que otros por la cantidad de minutos que tienen, pero al final del día siguen trabajando y están comprometidos con el club y con y con los objetivos. Ayer hubo una reunión muy productiva, los jugadores se ven contentos, se ven tranquilos, no pasa por ahí. La verdad que es un grupo sano, no hay ninguna división entre los brasileños y los mexicanos totalmente falso y absurdo", aseveró Baños.

¿Qué pasó con Paulo Victor en el América?

Sobre la situación de Paulo Victor, auxiliar de André Jardine, quien dejará a las Águilas al finalizar la temporada, Santiago Baños explicó que a petición del brasileño, se acordó que no se fuera a mitad de temporada.

"Yo he visto a Paulo Víctor comprometido, todos los días trabajando, en el análisis, en el trabajo de cancha. Él también nos pidió que fuera así, porque decía que él no se quería ir a la mitad de del torneo, lo cual habla de su compromiso con la institución. Le dimos la oportunidad de decidir", explicó el directivo.

Paulo Victor, auxiliar de André Jardine en el América y en la Selección de Brasil. FOTO: IMAGO7

¿Cuándo juega el América?

Las Águilas del América visitan este sábado 7 de marzo a los Gallos Blancos en el estadio Corregidora de Querétaro a las 17:00 horas, en actividad de la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

