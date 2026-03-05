América revela gravedad de la lesión de Víctor Dávila; Isaías Violante también causa baja

Mal y de malas en Coapa. La derrota (1-2) frente a los Bravos de Juárez cerró una catastrófica noche para las Águilas del América en el estadio Ciudad de los Deportes.

Al mal momento que viven en el Nido se suman las lesiones que parecen no dar tregua en la institución azulcrema. A esa lista se suman los nombres de Víctor Dávila e Isaías Violante.

La del delantero chileno fue de mayor gravedad y se espera que esté por lo menos seis meses fuera de toda actividad.

"El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha", se puede leer en un comunicado emitido por las Águilas.

"El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de acuerdo a su evolución", explican en el escrito.

Dávila se perderá lo que resta de la temporada, mientras que Violante causará baja por los siguientes partidos del Clausura 2026 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf.

América enfrentará el sábado a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Corregidora y el martes 10 de marzo hará lo propio frente al Philadelphia Union en la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

