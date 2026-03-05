Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Clausura 2026, tras la Jornada 9

Una vez concluida la novena fecha del torneo Clausura 2026, la cima de la tabla general se pintó de celeste. Después de triunfar ante Santos Laguna, la “Máquina” de Cruz Azul se apropió del liderato, respaldado con veintidós puntos.

Por una unidad menos, los “Diablos Rojos” de Toluca ocupan el segundo lugar de la tabla. El vigente bicampeón del fútbol mexicano es el único equipo que se mantiene invicto, después de derrotar a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

El tercer lugar pertenece a Chivas. Pese a que los rojiblancos impusieron un dominio en las primeras fechas del torneo, de momento suman dieciocho puntos. Sin embargo, cabe recordar que no disputaron la novena fecha del certamen porque el Estadio Akron estuvo ocupado para la Copa de Leyendas entre figuras históricas del Real Madrid y Barcelona, así como para un partido especial entre Embajadores de México y la Selección Jalisco.

El resto de los lugares que entran en la zona de la Liguilla están repartidos entre Pachuca, Pumas, Atlas, Monterrey y Tigres.

Lee también André Jardine no reconoce “crisis” en el América pero asegura que “estamos en un problema”

Así marcha la tabla del Clausura 2026, tras la Jornada 9 - Foto: Especial

¿Cuándo empezará la Jornada 10 del Clausura 2026?

La Jornada 10 del Clausura 2026 empezará este viernes, 6 de marzo, con tres partidos. Dos de ellos corresponden a Pumas y América, quienes se enfrentarán a Necaxa y Querétaro, respectivamente.

La fecha se extenderá hasta el domingo, 8 de marzo, donde Tijuana y Santos se encargarán de cerrar el telón.

Lee también Pedro Caixinha revienta a la Liga MX por cambios de horarios: “Se debe tener seriedad”