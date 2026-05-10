Toluca no contará con Paulinho para la vuelta contra Pachuca

Toluca viaja a Pachuca este sábado con el objetivo de buscar darle la vuelta al marcador (1-0) y así instalarse en las semifinales del Clausura 2026, pero llegan con la sensible baja de Paulinho.

Para el partido de los cuartos de final de vuelta, el equipo escarlata deberá de enfrentar a los Tuzos sin su goleador, quien no fue contemplado para esta convocatoria por una sobrecarga muscular.

La ausencia del atacante portugués se suma a la de Jesús Gallardo y Alexis Vega, quienes se sumaron a la Selección Mexicana de Javier Aguirre a inicios de esta semana con miras a la Copa del Mundo de este verano.

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Paulinho deberá encenderse en esta Liguilla. Foto: CLUB TOLUCA

El ex del Sporting de Lisboa fue fundamental para el partido de media semana frente al LAFC, donde se llevó las palmas de la afición al conseguir un doblete en los minutos finales del encuentro. Con la victoria de 4-0 (5-2 en el global) los mexiquenses avanzaron a la final de la Concachampions que jugarán frente a los Tigres.

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Los escarlatas están obligados a ganar para mantener vivo el sueño del tricampeonato. Pachuca tiene la ventaja del marcador y en la posición en la tabla, pues terminaron en el cuarto puesto y cualquier empate dentro del marcador global los pondría en la siguiente ronda.

La escuadra hidalguense llega con la duda de si podrá o no contar con Salomón Rondón, por una molestia al termino de un entrenamiento de esta semana.