La Liga: Barcelona vs Real Madrid - EN VIVO - Fecha 35

Hay partidos que definen campeonatos y otros que definen épocas. El Clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou parece estar destinado a cumplir ambas funciones: consagrar al Barcelona de Hansi Flick y medir el carácter de un Real Madrid obligado a nadar contra corriente.

Porque más allá de la rivalidad histórica, el contexto convierte este duelo en una escena cargada de simbolismo. El cuadro culé no solo lidera LaLiga, también tiene en sus manos la posibilidad de proclamarse campeón sin necesidad de ganar: un empate bastaría para sellar el título ante su máximo rival.

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Lejos de la incertidumbre que marcó años recientes, el Barcelona llega al Clásico con una sensación pocas veces vista en la última década: control absoluto de su destino. El equipo ha construido su candidatura desde la constancia, con una ventaja amplia en la tabla y una racha que refleja estabilidad competitiva.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 15 ASÍ FUE EL GOL DEL BARCELONA

🚨🚨| GOAL: MARCUS RASHFORD WITH A BEAUTIFUL FREEKICK TO GIVE BARCELONA THE LEAD!!!



Barcelona 1-0 Real Madridpic.twitter.com/5dmpGNZh1e — CentreGoals. (@centregoals) May 10, 2026

MIN 9 GOOOOOL DEL BARCELONA

Marcus Rashford pone adelante al Barcelona tras un cobro de falta.

MIN 2 DISPARO FLOJO DE VINICIUS

Los dos equipos han salido a buscar el gol.

COMIENZA EL PARTIDO

SALE EL MADRID

SALEN AL CAMPO LOS LOCALES

LOS 11 DEL BARCELONA

LOS 11 DEL REAL MADRID