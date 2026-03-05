Pedro Caixinha revienta a la Liga MX por cambios de horarios: “Se debe tener seriedad”

Este miércoles en el estadio Ciudad de los Deportes, los Bravos de Juárez vencieron (1-2) de forma agónica al América y firmaron su tercera victoria en su breve historia contra las Águilas; sin embargo, el entrenador, Pedro Caixinha, además de mostrar felicidad por el triunfo, aprovechó la conferencia de prensa posterior para lanzarle una queja a la Liga MX.

El entrenador portugués se molestó de que, el partido programado para iniciar a las 21:00 horas, comenzó cinco minutos más tarde.

“Yo llegué aquí a México hace 12 años, es el único país, y he estado en varios, que te cambian. El partido estaba para las nueve de la 9:00 pm y luego 9:05 pm, si queremos un producto serio, se debe de tener seriedad en eso, imagínate un aficionado. Me voy y regreso (al futbol mexicano), las cosas están casi iguales. Contra Atlas pasó lo mismo, una alerta para lo que es una organización muy buena, pero estar constantemente cambiando los horarios de los partidos nunca lo vi”, declaró.

CAIXINHA SE RINDE ANTE ANDRÉ JARDINE

Al ser cuestionado si vencer al América tiene un sabor especial, el ex estratega de Cruz Azul y Santos Laguna mencionó que su filosofía es ir “partido a partido” y que el compromiso más importante siempre es el que viene.

Mencionó que, aunque América no pasa por su mejor momento, son dirigidos por “el mejor entrenador de su historia”.

“Sabíamos bien lo que veníamos hacer acá, por detalles el club no ha hecho más puntos, veníamos reforzando eso con el equipo, la preparación en el partido, fue fundamental. El América, con esta grandeza, sabemos que puede no estar en buen momento, perdió con Tigres 4-1, pero tiene jerarquía, con el mejor entrenador creo de su historia, la manera en la que entendimos cómo parar al América, fue determinante”, concluyó.