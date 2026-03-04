Resultado: América pierde contra los Bravos de Juárez y sale de zona de clasificación a Liguilla

Ni el equipo alternativo ni las condiciones del clima sirven como excusas para tapar lo evidente: América parece un equipo en crisis, al menos de resultados.

La derrota (1-2) contra los Bravos de Juárez es una nueva demostración de que algo “se rompió” en Coapa. A pesar de la humillante goleada de Tigres, América llegó a este encuentro como el gran favorito y no solo no estuvieron a la altura, firmaron su segunda derrota consecutiva en el estadio Ciudad de los Deportes.

Las declaraciones de André Jardine que desea irse de México para cumplir su sueño de dirigir en España, no cayeron bien en la afición azulcrema, que ya no reconoce al equipo del América que supo ser tricampeón; por el contrario, los cánticos exigiendo que “pongan hue…” junto a unos ensordecedores abucheos despidieron al plantel al final del primer tiempo como en el silbatazo final.

El conjunto fronterizo abrió el marcador con un gol de Jairo Torres y el apoyo del VAR, que actuó nuevamente en el primer tiempo al anularle el gol del empate a Víctor Dávila por fuera de lugar. El chileno, vivió una noche de pesadilla, al verse forzado a abandonar el campo de juego en ambulancia tras sufrir una lesión que parece que lo dejará fuera de las canchas el resto de la temporada. Denzell García pudo aumentar la ventaja pero su exquisita definición de tiro libre se estrelló en el travesaño.

Jardine movió el tablero en la segunda mitad y la gran figura del equipo, Zendejas, revolucionó al América en juego y actitud. Su impacto se reflejó en el marcador con el gol del empate (69’), en una clásica jugada con enganche al centro y disparo raso. Sin embargo, la desesperación que bajó de las tribunas se reflejó en la nula capacidad de penetrar la zaga de Juárez para encontrar el gol del triunfo.

Guilherme Castilho (90+3) anotó el gol agónico de los Bravos.

Los dirigidos por Pedro Caixinha se van contentos con su tercer triunfo histórico contra las Águilas, uno que deja al América fuera de zona de Liguilla y con más dudas que certezas de cara al final del campeonato.