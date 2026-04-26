Aaron Mercury noquea brutalmente a Mario Bautista en Supernova Genesis en su pelea sin careta

La Arena Ciudad de México explotó y se puso de pie cuando Aaron Mercury noqueó con un recto a Mario Bautista en el primer round de la pelea.

Frente a más 30 mil espectadores, Mercury se tardó menos de un minutos en mandar a la lona al cantante e influencer mexicano, quien tardó el mismo tiempo en ponerse de pie luego de los golpes recibidos.

Ambos comenzaron con golpes que tenían más fuerza que intención de colocación, y al parecer, a Aaron le sirvió. Se quedó con el cinturón rojo bañado en oro, y con la ovación de toda la arena, que desde la previa alentaba más por él.

En su discurso de victoria, dijo: “Mario Bautista es un grande, no estaría aquí sin él. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y gracias a todas mis fans por estar aquí para mí”

En seguida, retó a Juan de Dios Pantoja a una pelea en este tipo de eventos, a lo que toda la audiencia silbó a modo de aprobación.

Mario Bautista, quien había ganado su combate pasado en Supernova Strikers, cayó a la lona, pero salió con una sonrisa y un agradecimiento para todos sus seguidores.