Liga MX: Así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 antes de que empiece la Liguilla

La fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX llegó a su fin y la Liguilla está lista para empezar. Todos los equipos tienen su lugar en la tabla de posiciones definido y por ende, los partidos ya están preparados.

Los Pumas de Efraín Juárez se quedaron con el primer lugar a pesar de terminar con los mismos puntos (36) que Chivas, ahora en el segundo escalón.

En tercer lugar quedó el Cruz Azul, con 33 unidades, que recuperó la memoria en la última jornada y logró cortar la racha de partidos sin conocer la victoria y además, ganó el millón de dólares por ser el mejor equipo de la temporada.

Pachuca tomó el cuarto lugar con 31 puntos y Toluca lo sigue con 30. Atlas, con la sorpresiva victoria en el estadio Banorte, se quedó con el sexto lugar.

Finalmente, Tigres quedó en séptimo lugar con 25 puntos, los mismos que el América, dueños del octavo y último boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.