Con la presión y las expectativas sobre sus hombros, Julián Quiñones llegó a la Copa del Mundo 2026 con una etiqueta que lo colocaba bajo los reflectores: ser el delantero con el mejor promedio goleador del planeta.

Lejos de intimidarse, el atacante de la Selección Mexicana respondió desde el primer momento, firmando una actuación que lo confirmó como una de las principales armas del equipo de Javier Aguirre.

En el debut del Tri ante Sudáfrica, Quiñones no solo cumplió con lo esperado, sino que fue clave para encaminar la victoria. Su gol tempranero marcó el ritmo del encuentro y desató la ilusión en un estadio que no dejó de alentar en ningún instante. Más allá del reconocimiento individual, el delantero mantuvo la mirada en el objetivo colectivo. Agradecido con el apoyo de la afición, dejó claro que este equipo no se conforma y que el verdadero reto está en trascender.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", compartió.

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Quiñones, quien busca seguir aportando con goles al Tricolor, señaló que, pese al triunfo, el equipo aún tiene aspectos por mejorar si aspira a alcanzar los objetivos trazados en la Copa del Mundo.

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"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades", finalizó.