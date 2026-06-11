Visiblemente afectado por la derrota en el partido inaugural de la Copa del Mundo, el técnico belga de Sudáfrica, Hugo Broos, compareció ante los medios tras la caída (2-0) frente a México.

El resultado representó un golpe anímico para el conjunto africano, aunque su entrenador dejó claro que el marcador no reflejó del todo lo ocurrido en la cancha. Desde su perspectiva, su equipo logró competir, generar dificultades y, por momentos, incomodar al Tricolor.

"Creo que jugamos un muy buen partido. Quizá, con excepción de los primeros 15 minutos, en los que México presionó y tuvo algunas pequeñas oportunidades, aunque no tantas. Después de eso, México se vio desesperado en algunos momentos del juego. No encontraba espacios, no encontraba jugadores y tuvo que jugar hacia atrás", señaló.

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De cara a su próximo compromiso ante Chequia, Broos reconoció que el margen de error es mínimo en este tipo de torneos y que deberán mostrar mayor orden si quieren mantenerse con vida en la competencia.

"Mis jugadores no supieron encontrar los espacios. Estábamos un poco desordenados atrás bajo su presión. Desde los primeros minutos cometimos errores en un par de ocasiones en las que no debíamos perder el balón y fuimos castigados por ello", concluyó.