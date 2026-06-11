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Tlalnepantla, Méx. - Un vehículo volcó en un canal de agua en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, donde tres personas resultaron con lesiones menores.
Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia y auxiliar a los ocupantes de la unidad.
En el sitio, el automóvil quedó recostado en medio de la corriente de agua.
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Vecinos y automovilistas permanecieron en la zona durante las maniobras.
De acuerdo con el reporte de atención, las personas lesionadas no presentaron riesgo mayor.
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Autoridades llamaron a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar corrientes de agua o encharcamientos durante las lluvias.
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dmrr/cr
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