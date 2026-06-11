Metrópoli | 11-06-26 | 21:19 | Actualizada | 11-06-26 | 21:19 |

Tlalnepantla, Méx. - Un vehículo volcó en un canal de agua en la colonia Lázaro Cárdenas, en , donde tres personas resultaron con lesiones menores.

Elementos de Protección Civil y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia y de la unidad.

Vehículo cae a canal de agua en Tlalnepantla; tres personas resultan lesionadas. Foto: Especial.
Vehículo cae a canal de agua en Tlalnepantla; tres personas resultan lesionadas. Foto: Especial.

En el sitio, el automóvil quedó recostado en medio de la corriente de agua.

Lee también

Vecinos y automovilistas permanecieron en la zona durante las maniobras.

Vehículo cae a canal de agua en Tlalnepantla; tres personas resultan lesionadas. Foto: Especial.
Vehículo cae a canal de agua en Tlalnepantla; tres personas resultan lesionadas. Foto: Especial.

De acuerdo con el reporte de atención, las personas lesionadas no presentaron riesgo mayor.

[Publicidad]

Autoridades llamaron a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar corrientes de agua o durante las lluvias.

dmrr/cr

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]