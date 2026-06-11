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Debido a una convocatoria para este jueves a las cinco de la tarde, decenas de personas se reunieron en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro para usar ropa alusiva a siglos anteriores.
Vestidos ampones, corsés, sombreros de copa, trajes largos y abanicos, fueron algunos de los elementos que usaron los usuarios para lucir en la estación, la cual fue recientemente remodelada.
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La invitación en redes sociales surgió luego de los arreglos estéticos que se hicieron en el Metro Hidalgo como candelabros y faroles que son similares a los de épocas pasadas.
Esther García, una de las personas que asistió a la reunión, explicó a EL UNIVERSAL que su intención fue conocer a gente con su mismo interés, por lo que llevó un vestido inspirado en “El jinete sin cabeza”.
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“Voy a ir, ¿por qué no? Aprovechando que todos descansamos el día de hoy. Vine para disfrutar el escenario y divertimos un poco”, refirió Nancy quien llenaba un vestido inspirado en la época victoriana.
Estas remodelaciones con una luminaria muy peculiar en dicha estación se realizaron como parte de las obras por el Mundial de futbol que inició este jueves en la Ciudad de México.
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JACL/cr
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