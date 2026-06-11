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A unas horas de que se realice la inauguración del Mundial 2026, distintas estaciones de la Línea 2 del Metro permanecen cerradas, pese a que el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, afirmó que estaría el servicio completo este jueves.
Y es que los trabajos de rehabilitación continúan a marchas forzadas en la Línea 2, en especial en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo también de la Línea 3, siendo esta última estación la más afectada debido a que el cielo raso (techo previo a entrar al andén) se encuentra deformado por las lluvias.
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¿Qué estaciones permanecen cerradas?
- Bellas Artes
- Hidalgo Línea 2 y 3
- Pino Suárez
- Chabacano
- Allende
- Zócalo/Tenochtitlan
El Metro hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales; además, dio como opciones de llegada al Centro Histórico la estación San Juan de Letrán y Salto del Agua de la Línea 8.
Autoridades del Metro informaron a El Universal que los cierres de estaciones se realizan por “operativo preventivo”.
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