A unas horas de que se realice la inauguración del Mundial 2026, distintas estaciones de la Línea 2 del Metro permanecen cerradas, pese a que el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, afirmó que estaría el servicio completo este jueves.

Y es que los trabajos de rehabilitación continúan a marchas forzadas en la Línea 2, en especial en las estaciones Bellas Artes e Hidalgo también de la Línea 3, siendo esta última estación la más afectada debido a que el cielo raso (techo previo a entrar al andén) se encuentra deformado por las lluvias.

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¿Qué estaciones permanecen cerradas?

Bellas Artes

Hidalgo Línea 2 y 3

Pino Suárez

Chabacano

Allende

Zócalo/Tenochtitlan

El Metro hizo un llamado a la ciudadanía a tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales; además, dio como opciones de llegada al Centro Histórico la estación San Juan de Letrán y Salto del Agua de la Línea 8.

Autoridades del Metro informaron a El Universal que los cierres de estaciones se realizan por “operativo preventivo”.

LL