Un día antes del comienzo del Mundial de Futbol aficionados de Japón, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Alemania y México se reunieron a las afueras del Estadio Ciudad de México entre porras, bailes y cánticos.

Desde Colombia, Lili y Mauro llegaron con trajes típicos y un instrumento que suelen usar para tocar cumbia. Señalaron que los precios en la Ciudad los han notado mucho más caros en comparación con otros eventos.

Evelyne y Erick viajaron desde Brasil para sumarse a la celebración. “Vinimos desde el Amazonas solamente para esto; el futbol es alegría y el Mundial en México se siente como en casa”, expresó Evelyne.

Lo que también llamó la atención fue el regreso de Ajologol. En el bajopuente frente al estadio, entre flores de cempasúchil, fue colocada la figura del ajolote de plástico de color rosado; porta un penacho, viste la camiseta de la Selección Mexicana y patea un balón, al que decenas de personas se acercaron para tomarse fotografías.

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