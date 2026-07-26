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Pachuca y Querétaro cierran la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
En la primera jornada, los Tuzos golearon a los Pumas y los Gallos perdieron contra el América. Por eso, ambos llegan obligados a ganar, Pachuca para confirmar su buen momento, y Querétaro para levantarse del golpe recibido.
A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro para que no se pierdan las acciones más destacadas.
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