Cruz Azul festeja el triunfo sobre Necaxa y el millón de dólares con LOS MEJORES MEMES

Este domingo el Cruz Azul ganó, gustó y goleó frente al Necaxa para terminar la temporada en el tercer lugar y ganar el millón de dólares por ser el mejor equipo de la temporada en el futbol mexicano.

Los cementeros vieron el debut de Joel Huiqui en el banquillo y pasaron por encima a los Rayos en su regreso al estadio Banorte.

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Como era de esperarse, la afición cementera festejó en redes sociales con LOS MEJORES MEMES de la victoria, en los cuales Huiqui es el principal protagonista.

Ahora, los dirigidos por Huiqui deberán enfrentar al Atlas en los cuartos de final de la Liguilla.

A continuación, les dejamos los mejores memes de la victoria celeste.

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Los MEJORES MEMES de la victoria de Cruz Azul sobre Necaxa

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