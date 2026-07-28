Después de darse a conocer la apertura para agosto de la frontera al ganado ante el gusano barrenador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en próximas semanas iniciará la dispersión de moscas en Tamaulipas para atacar la plaga.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que también hay “una responsabilidad compartida” del gobierno con los productores ante los casos del gusano barrenador.

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“Hay una responsabilidad compartida: una del gobierno para proporcionar todas las condiciones, la información y todo lo necesario para evitar la propagación de este gusano.

“Y otra es de los propios ganaderos, tiene que haber una revisión del ganado, que estén limpios, que las heridas estén limpias, que sanen, porque tiene la característica de entrar justamente a través de las heridas. Entonces, tiene que haber también una responsabilidad del ganadero, de los ganaderos de mantener sin infección a los animales”, explicó.

La Mandataria federal pidió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la fecha exacta de la liberación de las moscas que empieza en Tamaulipas.

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“Se lleva la mosca a Tamaulipas y de ahí empieza a dispersarse”, comentó.

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