Liga MX: Así se jugarán los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026

Este domingo terminó la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y por ende, ya se definieron los partidos de cuartos de final con los que dará inicio la Liguilla para conocer al campeón del futbol mexicano.

Sólo quedan ocho equipos que buscarán el trofeo más preciado de todos en el futbol mexicano. En esta Liguilla hay demasiadas historias atractivas.

Los Pumas de Efraín Juárez quedaron en primer lugar en la última fecha y su ilusión parece intocable. Su primer duelo será contra el odiado rival de toda la vida, el América, que busca redención de una temporada irregular y recuperar la memoria con un título en su regreso al Coloso de Santa Úrsula.

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Chivas, que sufrirá las bajas de varios seleccionados, no pierde la esperanza y sueña con la estrella número 13 después de una campaña histórica con Gabriel Milito, pero para avanzar tendrán que eliminar a los Tigres de André-Pierre Gignac, que quiere despedirse con otro título en sus brazos.

Cruz Azul, a pesar de un cierre de temporada con turbulencia tras la salida de Nicolás Larcamón, sueñan con 'la Décima'. Su camino empieza contra el Atlas. Finalmente, Toluca buscará el tricampeonato histórico, pero primero tendrá que pasar a los Tuzos del Pachuca.

A continuación, les presentamos cómo quedaron definidos los cruces de cuartos de final.

ASÍ SE JUGARÁ LA LIGUILLA DEL CLAUSURA 2026

Por ahora la Liga MX no anuncia los días y horarios de cada partido, pero estos son los partidos confirmados.

(1) Pumas vs América (8)

(2) Chivas vs Tigres (7)

(3) Cruz Azul vs Atlas (6)

(4) Pachuca vs Toluca (5)

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