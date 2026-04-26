Gabriel Milito lamenta que Chivas perdiera liderato con Pumas: "Queríamos terminar en lo más alto"

Las Chivas no se hicieron daño con el Tijuana y terminaron dividiendo puntos al empatar (0-0) en el estadio Akron.

Para el Rebaño, la igualada sin anotaciones con los Xolos tuvo una consecuencia negativa: provocó que perdiera el liderato.

El equipo de Gabril Milito llegó a 36 puntos y alcanzó a los Pumas con la misma cantidad, pero tuvo que conformarse con el segundo lugar de la tabla.

Su diferencia de goles (+16) fue menor que la del conjunto auriazul (+17), por lo que dejó escapar la cima de la clasificación.

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Para el timonel rojiblanco, el quedarse con el primer sitio era unas de las metas que quería alcanzar, pero quedó satisfecho porque sus jugadores "siempre han jugado con la misma convicción, pasión y el mismo deseo de poner a Chivas en lo más alto posible".

"Lo hemos intentado, hemos hecho un campeonato muy bueno y hemos conseguido el gran objetivo de clasificar a los cuartos de final, con anticipación; eso, tiene mucho valor, [pero] lógicamente queríamos terminar primero", reconoció

En conferencia de prensa pospartido, Gabriel Milito también valoró que sus Chivas tuvieran el mismo volumen de juego, pero aceptó que les faltó estar finos frente a la portería contrario,

"En estos dos últimos partidos, nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos, tuvimos claras opciones, [pero] me quedo con esa valentía para jugar, las buenas intenciones de pensar siempre en el arco rival y para intentar ganar cada partido; el equipo sigue en la línea de juego que tuvo durante todo el campeonato", puntualizó.

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El director técnico argentino también habló sobre su siguiente rival y mencionó que buscarán prepararse de la mejor manera y corregir errores para "el inicio de un nuevo torneo", donde "todas son verdaderas finales".

"En estas instancias, no existen partidos sencillo [porque] te mides con los mejores equipos del futbol mexicano. Tenemos el antecedente reciente para sacar muy buenas conclusiones y tenemos una semana para preparar bien la serie, que va a ser muy emocionante porque somos dos equipos muy fuertes y buenos", añadió.

Gabrile Milito externó que tiene "confianza" de que sus Chivas sigan "por la misma línea" durante la Liguilla, para que avancen a la antesala de la final.

"Jugaremos los cuartos de final intentando imponer nuestro juego y haber si somos capaces de hacer una muy buena serie, porque el rival te lo va a exigir, para poder alcanzar el pase a las semifinales", finalizó.