Las Chivas jugarán en cuartos de final contra los Tigres

Sin importar lo que suceda en el partido entre el América y el Atlas, el Guadalajara ya sabe que su rival en los cuartos de final serán los Tigres.

Debido al potencial del equipo felino y a las bajas que tendrá el Rebaño Sagrado, era uno de los peores rivales posibles para el conjunto de Gabriel Milito.

Debido a que el equipo que ganara en el Estadio Banorte rebasaría a los Tigres en la tabla, los de Guido Pizarro descenderán irremediablemente al séptimo lugar, lo que también sucedería con un empate, ya que las Águilas los dejarían atrás.

El empate contra los Xolos (0-0) provocó que el Guadalajara finalizara segundo.

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Los amargos recuerdos del Rebaño ante los Tigres

El conjunto norteño le trae malos recuerdos al Guadalajara. De las tres derrotas que sufrió en el torneo, la peor fue contra los Tigres (4-1), en el estadio Universitario.

Por si fuera poco, la más reciente ocasión que los rojiblancos perdieron una final fue en el Clausura 2023, en contra de los norteños.

Tigres goleó 4-1 a Chivas en la Jornada 14 del Clausura 2026 / Foto: Imago7

Las innumerables bajas de las Chivas

Debido a que serán convocados a la Selección Nacional, se estima que las Chivas perderán a cinco futbolistas: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

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Por si fuera poco, todo parece indicar que Daniel Aguirre también se perderá la Liguilla, ya que salió en los instantes finales del partido frente a los Xolos con un problema muscular. El zaguero lloró al llegar a la banca.

Además, el defensa José Castillo y el delantero Ángel Sepúlveda están en duda por problemas musculares.