Los MEMES se despiden del Mazatlán al finalizar su historia en Liga MX

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Pumas cierra la fase regular del Clausura 2026 con los mejores MEMES; la afición festeja la victoria ante Pachuca
Tigres y Mazatlán cerraron su participación en la fase regular del Clausura 2026, pero los Cañoneros se despidieron de la Liga MX de manera definitiva tras seis años en el máximo circuito del futbol mexicano.
Los mazatlecos cayeron 5-1 en su visita al Volcán y de esta forma le dijeron adiós a la Primera División. Para los universitarios fue un día redondo, pero para los visitantes fue una dolorosa despedida.
Desde la confirmación de la venta de la plaza al Atlante, la afición del futbol mexicano comenzó a tomarse con humor la salida del cuadro de la perla del pacífico de la Liga MX, específicamente en los últimos tres partidos.
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Durante el juego frente a Tigres y una vez finalizado el mismo, los internautas compartieron sus mejores memes del adiós del Mazatlán, escribiendo así otro capítulo más de un equipo que se "muda" de ciudad en e futbol mexicano.
Los MEJORES MEMES del adiós del Mazatlán de la Liga MX
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