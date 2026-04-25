Los MEMES se despiden del Mazatlán al finalizar su historia en Liga MX

Tigres y Mazatlán cerraron su participación en la fase regular del Clausura 2026, pero los Cañoneros se despidieron de la Liga MX de manera definitiva tras seis años en el máximo circuito del futbol mexicano.

Los mazatlecos cayeron 5-1 en su visita al Volcán y de esta forma le dijeron adiós a la Primera División. Para los universitarios fue un día redondo, pero para los visitantes fue una dolorosa despedida.

Desde la confirmación de la venta de la plaza al Atlante, la afición del futbol mexicano comenzó a tomarse con humor la salida del cuadro de la perla del pacífico de la Liga MX, específicamente en los últimos tres partidos.

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Durante el juego frente a Tigres y una vez finalizado el mismo, los internautas compartieron sus mejores memes del adiós del Mazatlán, escribiendo así otro capítulo más de un equipo que se "muda" de ciudad en e futbol mexicano.

Los MEJORES MEMES del adiós del Mazatlán de la Liga MX

Yo en 2020: “Qué asco que el Mazatlán compró a Monarcas, ojalá desaparezcan”



Yo hoy en el último partido de Mazatlán💔 https://t.co/NyiUJH9d89 — Roberto Haz (@tudimebeto) April 26, 2026

Adiós Mazatlán💜⚓️



Nunca aspiraban a algo, fueron los reyes de la Leagues Cup y de puro milagro se metieron a un repechaje y un Play-In. Pero ahí va el equipo con los mejores juegos y momentos en estos últimos 6 años.



Hasta siempre Mazatlán🙌#ligamx #mazatlan #mazatlanfc #mx pic.twitter.com/m7qq2zaXNE — Mazatlán Polanco (@MZTPolanco) April 26, 2026

Oficialmente falleció el Mazatlán FC. Estamos completamente devastados. pic.twitter.com/dFFFcr3uPZ — Gallo West (@GallitoLV) April 26, 2026

Nadie va a extrañar al mazatlán para de mamar



Nadie recuerda un partido o momento importante de esos pendejos https://t.co/norEjWQq9l — Trucha (@Trucha_chitos17) April 26, 2026

Veracruz y Mazatlán, Tigres enemigo número 1 del futbol mexicano pic.twitter.com/KEPm64GxeU — Yair Vazquez (@YairVaz77) April 26, 2026

Mazatlán jugará su último juego de local el miércoles y después su estadio quedará VACÍO



El Cruz Azul en corto: pic.twitter.com/ZpWlFlrmPR — Estay✨ (@Piters_Estay) April 20, 2026