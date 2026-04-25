Pumas cierra la fase regular con sólida victoria sobre Pachuca

Este equipo va a en serio, no sólo con garra, también con futbol. En la Liguilla, será un hueso muy duro de roer.

Los Pumas cerraron la fase regular con un sólido triunfo (0-2) sobre el Pachuca que les permite llegar embalados a la Fiesta Grande.

En las últimas ocho jornadas, no perdieron un solo partido y sumaron 20 de los 24 puntos disputados. Son los que llegan en mejor ritmo a la disputa por el título del futbol mexicano.

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Uriel Antuna encaminó la victoria auriazul, con su gol de vestidor (4'). Después de un cobro de tiro de esquina, en una segunda acción, el extremo mexicano se desmarcó para aparecer solo dentro del área, remató de cabeza el centro de Robert Morales y rompió el cero en el estadio Hidalgo.

Dos minutos más tarde, llegó la jugada que le abrió el panorama a la escuadra universitaria.

¡GOOOOOL DE LOS PUMAS!🔥



Uriel Antuna remata de cabeza y la manda a guardar ¡Otro Re Hecho en C.U.!⚽🤯@Tuzos ⚪0-1🐾 @PumasMX



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Brian García perdió la cabeza y le propinó una patada a Rodrigo López. El árbitro central no dudó y le mostró la tarjeta roja (6'). El Guamerucito se marchó a las regaderas y dejó a los Tuzos con 10 jugadores.

El equipo de Efraín Juárez se fue al frente. Sabía que podía ampliar el marcador y quería salir con el puño en alto en calidad de “visitante”. Lo consiguió.

Jordan Carrillo recibió una clara falta dentro del área hidalguense, que el silbante señaló sin pensarlo dos veces.

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Robert Morales tomó el balón y no desaprovechó la oportunidad de marcar (48') el segundo tanto de la tarde. Incrementó la ventaja antes del descanso. Un bálsamos para los auriazules.

El delantero paraguayo alcanzó las ocho anotaciones en el torneo. Vive un momento extraordinario en sus primeros meses con el club universitario.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL PARA LOS PUMAASSSSSS!🔥



Robert Morales cobra el penal perfecto y amplia ventaja para los del Pedregal. @Tuzos ⚪0-2🐾 @PumasMX



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El marcador no se volvió a mover, en parte también por otra gran actuación de Keylor Navas, quien apareció cuando fue requerido. Con cuatro atajadas, evitó la caída de su marco y colgó su séptima valla invicta en el certamen.

Los Pumas fueron a “casa” del Pachuca y obtuvieron su décima victoria del torneo para terminar con 36 puntos, 11 años tuvieron que pasar para que sumaran esa cifra.

Efraín Juárez y sus dirigidos cumplieron otro de sus objetivos, terminaron entre los primeros lugares de la tabla, pero todavía falta el más importante: conquistar el ansiado octavo título.