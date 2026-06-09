Con más de 17 mil escuelas cerradas y casi 1.4 millones de alumnos sin clases, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas concentran las mayores afectaciones del paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al 5 de junio y con más de un mes y medio de que termine el ciclo escolar.

Tan solo en Oaxaca permanecieron sin actividades 10 mil 653 planteles y 734 mil 54 estudiantes, mientras que en Chiapas la suspensión alcanzó a 2 mil 392 escuelas y 261 mil 414 alumnos y en Zacatecas a 2 mil 81 escuelas y 217 mil 375 estudiantes.

La entidad con el mayor impacto fue Oaxaca, donde el paro involucró al 80.61 por ciento de las escuelas públicas y al 92.13 por ciento de la matrícula estatal, con la participación de 49 mil 519 docentes.

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Para Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero en Michoacán, las cifras reflejan las consecuencias de una política que durante años ha privilegiado la negociación política con la CNTE sin colocar en el centro el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

“El paro indefinido que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene desde el 1 de junio es consecuencia lógica de un gobierno que lleva años negociando con la CNTE en los términos de la CNTE y pasándoles la factura a los niños más pobres del país”, afirma

Avilés destaca a este medio que el dato más preocupante es el registrado en Oaxaca, donde más de nueve de cada diez estudiantes de educación básica dejaron de recibir clases.

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“Pero el número que más debería escandalizar es el de Oaxaca: el 92.13 por ciento de la matrícula estatal sin un solo día de clases. Nueve de cada diez niños oaxaqueños sin maestro. No en un país en guerra. No durante una pandemia, sino en junio de 2026”, señala.

Según el reporte de la SEP, Zacatecas se ubicó en segundo lugar por número de planteles cerrados, con 2 mil 81 escuelas sin actividades, equivalentes al 47.02 por ciento del total estatal. La movilización involucró a 14 mil 996 maestros de las secciones 34 y 58.

En Chiapas, las secciones 7 y 40 mantuvieron cerradas 2 mil 392 escuelas, con una afectación para 261 mil 414 alumnos y 10 mil 378 docentes.

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Guerrero reportó mil 380 escuelas cerradas y 117 mil 495 estudiantes sin clases, mientras que Michoacán registró 767 planteles en paro y 54 mil 106 alumnos afectados.

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De acuerdo con la SEP, la jornada de protesta impactó en total a 1 millón 390 mil 673 alumnos, 88 mil 106 docentes y 17 mil 289 escuelas públicas, lo que representa el 6.88 por ciento de la matrícula nacional, el 8.35 por ciento del personal docente y el 8.49 por ciento de los planteles públicos del país.

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Avilés advierte que más allá de las cifras administrativas, la suspensión prolongada de clases genera consecuencias académicas y sociales para los estudiantes, especialmente entre aquellos que dependen exclusivamente de la escuela pública.

“Cuando un niño lleva semanas sin clases se genera rezago educativo. Cada día perdido en los primeros años de escolaridad es un agujero que rara vez se tapa. Los estudios son consistentes: las interrupciones prolongadas afectan de manera desproporcionada a los niños de familias sin recursos, los que no tienen acceso a clases particulares, computadoras o internet estable”, explica.

Añade que las consecuencias también alcanzan el ámbito emocional y comunitario.

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“A eso sumemos lo que no aparece en las tablas de la SEP: el costo emocional, la desconexión del aprendizaje, el riesgo de que niños y jóvenes aprovechen el tiempo libre de maneras que ningún padre desea y el retroceso en habilidades lectoras y matemáticas que tardan ciclos enteros en recuperarse”, indica.

El director de Mexicanos Primero en Michoacán subraya que los estados con mayores afectaciones coinciden con las regiones con mayores niveles de pobreza y marginación del país.

“Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán son los estados con mayor pobreza, mayor marginación indígena y mayor dependencia de la escuela pública. Que el paro se concentre precisamente ahí no es casualidad. Es el mapa exacto de la desigualdad educativa mexicana profundizándose en tiempo real”, sostiene.

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Sobre las demandas de la CNTE, particularmente la exigencia de cancelar la reforma al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), Avilés menciona que existe una contradicción política en el conflicto.

“La CNTE exige la cancelación de una reforma impulsada por un gobierno emanado de Morena, partido que durante años mantuvo una relación cercana con sectores del movimiento magisterial. Ahora que ese acuerdo político se fracturó, quienes pagan las consecuencias son los estudiantes”, enfatiza.

El especialista resalta que, aunque Michoacán presenta cifras menores que Oaxaca, el impacto sigue siendo significativo.

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“Con 767 planteles cerrados y 54 mil estudiantes afectados, Michoacán parece poco comparado con Oaxaca. Pero 54 mil niños sin clases no son un número menor. Son comunidades enteras, municipios indígenas y regiones donde la escuela compite todos los días con fenómenos de violencia e inseguridad”, agrega.

Avilés llamó a las autoridades federales y estatales a garantizar la continuidad educativa y a transparentar los efectos reales de la movilización magisterial.

“Es indispensable que el gobierno presente un informe detallado sobre los días perdidos, los municipios afectados, las medidas para reparar el daño y los mecanismos de compensación pedagógica. Los números ya están. La pregunta es si existe voluntad política para hacerlos valer. El derecho a la educación no se negocia”, dice.

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