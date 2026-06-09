La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que este martes se tienen previstas movilizaciones de la CNTE en la zona sur, pues se reunirán en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro a partir de las 10:00 horas.

Ante ello ofreció alternativas viales:

Calzada de Tlalpan

Avenida División del Norte

Avenida Río Churubusco

Ejes 8

Eje 7 Sur

Lee también Marchas y protestas este 9 de junio; prevén movilizaciones en Taxqueña, Tlalpan y el Estadio Ciudad de México

La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y sus posibles cambios de ruta o concentración y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.

mahc/LL