Metrópoli | 09-06-26 | 09:27 | Actualizada | 09-06-26 | 09:27 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () indicó que este martes se tienen previstas movilizaciones de la CNTE en la zona sur, pues se reunirán en la estación Tasqueña de la a partir de las 10:00 horas.

Ante ello ofreció alternativas viales:

  • Calzada de Tlalpan
  • Avenida División del Norte
  • Avenida Río Churubusco
  • Ejes 8
  • Eje 7 Sur

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La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y sus posibles cambios de ruta o concentración y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.

mahc/LL

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