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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que este martes se tienen previstas movilizaciones de la CNTE en la zona sur, pues se reunirán en la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro a partir de las 10:00 horas.
Ante ello ofreció alternativas viales:
- Calzada de Tlalpan
- Avenida División del Norte
- Avenida Río Churubusco
- Ejes 8
- Eje 7 Sur
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La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y sus posibles cambios de ruta o concentración y, a través de sus canales oficiales de redes sociales, se informarán las afectaciones y alternativas viales.
mahc/LL
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