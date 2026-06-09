La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 9 de junio se tiene prevista una marcha de la CNTE que partirá a las 10 horas de la estación del metro Taxqueña rumbo al Estadio Ciudad de México.

A las 9 horas, vecinos de la Villa Panamericana se manifestarán en el Anillo Periférico y Tlalpan, ya que están en contra del Proyecto Periférico Sur 5492, en el cual se pretende construir 440 departamentos de lujo en dos torres de hasta 15 niveles.

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se manifestarán en la caseta de Tlalpan, a las 9 horas, realizarán volanteo informativo como parte de las acciones de la Jornada Intermedia hacia los 12 Años de la desaparición de los 43 Nomalistas.

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Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, realizarán una samblea al mediodía, con propuesta de paro de 72 horas, en solidaridad con las luchas sociales que se manifestarán en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

El Colectivo Vivas en Memoria colocará fichas de búsqueda y murales en los puentes del Viaducto y Calzada de Tlalpan, con el propósito de visibilizar los casos de personas desaparecidas.

Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán dos asambleas informativas, una en la Unidad Zacatenco y la otra en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, a las 13 horas. Van a acordar el plar de acción a seguir en demanda del cumplimiento del pliego petitorio general, en el que solicitan el reconocimiento de movimiento estudiantil.

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Propietarios de palcos y plateas se manifestarán a las 14 horas en el Estadio Ciudad de México para exigir que se respete el ingreso al recinto con sus títulos de propiedad o boletos.

Integrantes del Partido Comunista de México llevarán a cabo una conferencia de prensa a las 17 horas en Belisario Domínguez y Allende, Centro Histórico, para conmemorar los 55 años de represión del Estado Mexicano contra los estudiantes que salian a las calles en apoyo a la lucha de la UANL.

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