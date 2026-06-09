Una de las atracciones del Jardín Flotante “Tlallipan” de Calzada de Tlalpan son los tótems táctiles que se instalaron en distintos puntos del recorrido, en los que viene información turística de cara a la Copa del Mundo 2026, como rutas para llegar al Estadio Ciudad de México, restaurantes cercanos o las ubicaciones de los festivales futboleros.

En la pantalla de inicio, la mascota oficial del Gobierno de la CDMX para la justa deportiva, un ajolote con penacho, da la bienvenida a los usuarios, quienes pueden elegir entre 6 idiomas, como español, inglés o francés.

El menú principal ofrece diversas opciones para los usuarios: un mapa para guiar a capitalinos y visitantes por la ciudad, opciones de transporte público, información sobre eventos, así como opciones de hospedaje y gastronómicas.

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Por ejemplo, al dar clic en la opción de Torneo de Futbol 2026, se despliega otro menú en el que invita a los usuarios a acercarse a estas máquinas el 11 de junio, para conocer información en tiempo real sobre los partidos.

También se ofrece información sobre los jugadores de la Selección Mexicana, tablas de grupo, los partidos de futbol que habrá en la CDMX, así como los espacios donde la población puede disfrutar del Mundial, fuera del estadio, como los festivales futboleros.

También está la opción de preguntar directamente al ajolote con penacho, al hacer clic en su imagen, para que el curioso anfibio comience a hablar.

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