En plena cuenta regresiva para el arranque del Mundial 2026, la Ciudad de México se prepara para ser sede de 5 partidos. A partir del próximo 11 de junio, miles de aficionados saldrán a las calles buscando movilizarse a diversos puntos como el Estadio Banorte.

Si eres de las personas que planea desplazarse en auto, te decimos cómo funcionará programa Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan el día 11 de junio por el Mundial 2026?

El Hoy No Circula es un programa que restringe la circulación vehicular con el objetivo controlar y reducir los niveles de contaminación ambiental; actualmente, se extiende en todas las Delegaciones de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado modificaciones al programa, ni su suspensión el próximo jueves 11 de junio con motivo del arranque del Mundial 2026.

De mantenerse operando con normalidad, el calendario del Hoy No Circula indica que los días jueves no circulan los autos con engomado verde y:

Holograma 1, terminación de placa 1 y 2

Holograma 2, con terminación de placa 1 y 2

Foráneos, con terminación de placa 1 y 2

Estas restricciones vehiculares aplican de 05:00 a 22:00 horas. Recuerda que si no te apegas a ellas, podrías hacerte acreedor a una multa de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de $2,346.20 a $3,519.30.

La CDMX presentará mayor afluencia de autos durante el Mundial 2026. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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¿Qué autos exentan el programa Hoy No Circula?

No todo son malas noticias para quienes necesitan moverse en la inauguración del Mundial 2026. Aunque algunas restricciones podrían complicar el tránsito, otros vehículos están exentos del Hoy No Circula en este y prácticamente el resto del programa.

Así que antes de preocuparte por dejar tu coche en casa o buscar rutas alternas, toma nota porque estos son los vehículos que podrán moverse sin complicaciones el próximo 11 de junio:

Eléctricos e híbridos, por su bajo impacto ambiental.

Autos con holograma “0” y “00”, ya que cumplen con los estándares estrictos de emisiones contaminantes.

Vehículos con placa para personas con discapacidades.

Unidades de emergencia y servicios esenciales, como ambulancias, patrullas, camiones de bomberos y protección civil.

Transporte escolar y de personal autorizado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

La zona sur, donde se encuentra el Estadio de la CDMX, será una de las de mayor tránsito en el Mundial 2026 Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

El Mundial 2026 es un evento de gran trascendencia para México; sin embargo, es fundamental seguir respetando el Reglamento de Tránsito para vivir la fiebre futbolera sin una tarjeta roja.

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