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Durante la mañana y a lo largo de este martes 9 de junio prevalecerá el cielo nublado con lluvias intermitentes, así como algunas lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones.
Entre las 15:00 horas y las 21:00 de la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé mayor posibilidad de lluvias fuertes y caída de granizo en el oriente, poniente y sur de la ciudad.
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Además, para este día, se esperan temperaturas máximas de hasta 23° Celsius por la tarde, con mínimas de 15° Celsius en las primeras horas del día.
Durante las primeras horas de este día ya se observan lluvias aisladas de intensidad débil y lloviznas en la Ciudad de México.
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