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Por segundo día consecutivo, el Jardín Flotante en que conecta de Chabacano a Pino Suárez presentó encharcamientos debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México.
En un recorrido por EL UNIVERSAL se observó que, tras las intensas lluvias de la tarde de este lunes se formaron grandes charcos tanto en los extremos como en distintas zonas centrales del corredor peatonal, pese a la presencia de coladeras a lo largo de la estructura.
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Ante la lluvia, los visitantes corrieron por los pasillos en busca de refugio bajo los techos instalados en el parque; sin embargo, en algunos puntos el agua alcanzó estas áreas y se filtró hacia el interior.
Otros usuarios optaron por cambiar de dirección o saltar los encharcamientos para continuar su recorrido.
El parque elevado, denominado Jardín Flotante Tlalpan, fue inaugurado la tarde del domingo; durante el evento oficial de apertura, los asistentes recorrieron la estructura de 1.8 kilómetros que conecta Plaza Pino Suárez con Chabacano.
dmrr
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