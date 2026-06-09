Esta madrugada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la Tormenta Tropical "Boris" ingresó a tierra entre los límites de los estados de Guerrero y Oaxaca.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, "Boris" propicia fuertes lluvias en Jalisco, Guerrero, Colima, Michoacán y Oaxaca.

En las costas de Guerrero se registran vientos de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h.

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Debido a las amplias bandas nubosas, se prevén lluvias intensas de 50 a 75 milímetros en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste); y fuertes de 25 a 50 mm en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, el SMN advierte extremar precauciones a la población de los estados mencionados, así como a la navegación marítima. Así como atender las recomendaciones de Protección Civil.

⚠️ Esta madrugada, la #TormentaTropical #Boris ingresó a tierra entre los límites de #Guerrero y #Oaxaca.



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cdm